"Барселона" согласовала трансфер защитника "Аякса" Деста

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест перейдет в "Барселону".
Фото: Getty Images
Накануне 19-летний футболист согласовал с клубом 5-летний контракт. Каталонцы заплатят за американца 20 млн евро, еще 5 млн амстердамцы могут получить в качестве бонусов. О трансфере должно быть объявлено официально в ближайшее время.

В прошлом сезоне Дест провёл 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть голевых передач. На защитника также претендует "Бавария".

Источник: Sport.es

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Барселона Аякс Дест Трансферы Ла Лига
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Мещеряков — о слухах про Кузяева в "Локомотиве": я первый раз слышу об этом
Роналду и Месси не попали в тройку претендентов на награду лучшего игрока сезона по версии УЕФА
Источник: Кузяев близок к подписанию контракта с "Локомотивом" 1
Быстров: Сафонов уже давно ничем не удивляет. Он лидер, он придает уверенность команде
СМИ: В "Ювентусе" предлагали университету, где Суарес сдавал тесты с решенными ответами, привилегии
В сборной России подтвердили перенос игры со Швецией в Москву 1
"Вулверхэмптон" объявил о переходе Семеду из "Барселоны"
Источник: товарищеский матч Швеция — Россия перенесён в Москву 2
РФС признал решения Лапочкина в матче "Динамо" — "Рубин" верными
"Карпов не фолил на Ларссоне, а Айртон падал до контакта с защитником". РФС ответил на запрос "Спартака" 28
Зуев — об Алексее Миранчуке: он своим примером показал: "ребята, всё возможно" 4
Клубы РПЛ хотят получать равный заработок от телетрансляций. "Локомотив" и "Краснодар" против
Агент Бэйла: "Реал" должен целовать пол, по которому ходит Гарет 2
"Острижен по последней моде". Евсеев опубликовал фото из автомобиля 5
Сёмин - Гарину: в "Локо" было много хороших игроков, но бомбардир только ты! 2
В РФС отреагировали на решение "Спартака" обратиться в CAS по делу о штрафе Федуна 5
Зуев: когда я играл за "Спартак", было круто 5
Зуев: Слуцкий отличается от всех, с кем я работал до этого
"Барселона" согласовала трансфер защитника "Аякса" Деста
Россия сократила отставание от Португалии в рейтинге коэффициентов УЕФА 3
Пономарев: в Греции "Краснодару" будет полегче, ПАОК придется раскрываться 12
Пономарев: Сафонов молодец, не стал бросаться при пенальти, а результат матча с ПАОК - по делу 1
"Спартак" оспорит штраф Федуна в арбитражном суде 3
Уткин пессимистично отреагировал на победу "Краснодара" над ПАОКом в Лиге чемпионов
"Спартак" начал переговоры с "Нантом" о переходе опорника Туре 10
"Это же еврокубки". Карпин, Байрамян и другие игроки "Ростова" снялись в ролике перед Лигой Европы 3
Франк де Бур возглавит сборную Нидерландов
Семеду попрощался с "Барселоной". Защитник перейдет в "Вулверхэмптон" 1
"Ювентус" объявил об аренде Альваро Мораты с правом выкупа
Несколько клубов РПЛ подозревают лигу в коррупции. Прядкину были высказаны претензии 19
Все новости