"Барселона" согласовала трансфер защитника "Аякса" Деста

Защитник "Аякса" Сержиньо Дест перейдет в "Барселону".

Фото: Getty Images

Накануне 19-летний футболист согласовал с клубом 5-летний контракт. Каталонцы заплатят за американца 20 млн евро, еще 5 млн амстердамцы могут получить в качестве бонусов. О трансфере должно быть объявлено официально в ближайшее время.



В прошлом сезоне Дест провёл 35 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал шесть голевых передач. На защитника также претендует "Бавария".



Источник: Sport.es