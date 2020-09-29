"Бавария" проявляет интерес к Лемару

Полузащитник "Атлетико" Тома Лемар может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Фото: readfootball.com

Тренер "Баварии" Ханс-Дитер Флик намерен добавить глубины составу в оставшиеся до закрытия трансферного окна дни. Немецкий клуб рассматривает вариант с арендой Лемара.



Ранее сообщалось об интересе к французу со стороны "РБ Лейпцига". Как сообщает СМИ, "Атлетико" не против расстаться с футболистом, но мадридский клуб предпочел бы сразу продать Лемара, а не отдавать в аренду.



В минувшем сезоне чемпионата Испании 24-летний хавбек принял участие в 22 матчах и результативными действиями не отметился. В среднем за игру на поле Лемар проводил 42 минуты.



Источник: Sport Bild