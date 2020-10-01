Месси выступил против перехода Депая в "Барселону"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси против трансфера форварда "Лиона" Мемфиса Депая в каталонский клуб.

Фото: ФК "Лион"

Как сообщает источник, аргентинец хочет, чтобы в клубе остался нападающий Усман Дембеле, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Однако отмечается, что в случае ухода француза трансфер Депая в "Барселону" возможен.



Напомним, что в переходе голландца лично заинтересован новый наставник каталонского клуба Рональд Куман. Депай в нынешнем сезоне французского чемпионата за 5 матчей забил 4 гола, 3 из которых с пенальти.



Источник: beIN Sports