Как сообщает источник, аргентинец хочет, чтобы в клубе остался нападающий Усман Дембеле, который близок к переходу в "Манчестер Юнайтед". Однако отмечается, что в случае ухода француза трансфер Депая в "Барселону" возможен.
Напомним, что в переходе голландца лично заинтересован новый наставник каталонского клуба Рональд Куман. Депай в нынешнем сезоне французского чемпионата за 5 матчей забил 4 гола, 3 из которых с пенальти.
Источник: beIN Sports
Месси выступил против перехода Депая в "Барселону"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси против трансфера форварда "Лиона" Мемфиса Депая в каталонский клуб.
Фото: ФК "Лион"
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