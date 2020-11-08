Стали известны приблизительные сроки возвращения в строй нападающего "Барселоны" Ансу Фати, сообщают испанские СМИ. 18-летний игрок получил разрыв мениска в матче против "Бетиса" (5:2). По информации источника, в случае удаления разорванного мениска восстановление займет около двух месяцев, но этот вариант чреват будущими проблемами с хрящом. Если же мениск получится зашить, лечение займет примерно 3-4 месяца.
В текущем сезоне 18-летний форвард Ансу Фати провел за сине-гранатовых 10 матчей, в которых забил 5 голов и выполнил 4 результативные передачи. Ранее стало известно, что в матче 9 тура Ла Лиги "Барселона" - "Бетис" (5:2) нападающий получил тяжелую травму - разрыв внутреннего мениска левого колена.
Источник: AS
Стали известны примерные сроки восстановления форварда "Барселоны" Фати после тяжелой травмы
18-летний нападающий "Барселоны" Ансу Фати вернется в строй через 2-4 месяца.
Фото: Getty Images
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