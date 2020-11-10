Источник: Почеттино и Вальверде - в числе кандидатов на пост главного тренера "Атлетика"

"Атлетик" из Бильбао выбирает нового главного тренера из трех кандидатов - Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Марселино.

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"Атлетик" из Бильбао может сменить главного тренера. В списке возможных кандидатов три человека - это Маурисио Почеттино, Эрнесто Вальверде и Марселино, сообщают испанские СМИ.



Отмечается, что Почеттино является наименее вероятным вариантом из-за имеющихся у него предложений от топ-клубов и высокой запрашиваемой зарплатой - около 10 миллионов евро в год.



Нынешний главный тренер клуба Гаиска Гаритано может покинуть свой пост из-за не самых удачных результатов в чемпионате - "Атлетик" набрал 9 очков в 8 матчах Ла Лиги и находится на 14 строчке турнирной таблицы. В последнем матче 8 ноября баски уступили в гостях идущему в зоне вылета "Вальядолиду" (1:2).



Источник: Marca