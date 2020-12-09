Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан планирует покинуть клуб после завершения сезона, передают испанские СМИ. По данным источника, французский специалист недоволен тем, что команду не пополнили нападающий Садио Мане и полузащитники Поль Погба и Эдуардо Камавинга, как это было обещано ему руководством. Также недовольство Зидана вызывает то, что клуб фокусирует на нем внимание общественности при неудачах "бланкос".
Ранее Зидан заявил в интервью, что никогда не станет для "Реала" Алексом Фергюсоном.
Источник: Diario Gol
Источник: Зидан планирует уйти из "Реала" по завершении сезона
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан собирается оставить свой пост после окончания текущего сезона.
Фото: Reuters
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