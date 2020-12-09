Зидан: никогда не стану для "Реала" Алексом Фергюсоном

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан после матча 6 тура Лиги чемпионов против мёнхенгладбахской "Боруссии" (2:0) ответил на сравнение с экс-главным тренером "МЮ" Алексом Фергюсоном.
Фото: Getty Images
- Я, конечно, никогда не стану Алексом Фергюсоном для "Реала". Не знаю, как долго буду оставаться здесь, и не задумываюсь об этом. Мои мысли - о повседневной жизни, - передает слова Зидана AS.

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан возглавлял "королевский клуб" в период с января 2016 по май 2018 года и возглавляет с марта 2019 года по настоящее время. Под его руководством "бланкос" дважды становились чемпионами и обладателями Суперкубка Испании, выиграли 3 Лиги чемпионов, 2 Суперкубка УЕФА и 2 Клубных чемпионата мира.

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Теги: Реал Фергюсон Зидан
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