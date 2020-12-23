Пуйоль: у Месси будет статус лучшего футболиста всех времен

Экс-защитник "Барселоны" Карлес Пуйоль заявил, что форвард "сине-гранатовых" Лионель Месси будет признан лучшим футболистом в истории.

Фото: Getty Images

"Если вы спросите меня, кто такой Майкл Джордан, я отвечу, что это лучший баскетболист в истории. Думаю, что у Месси будет такой же статус – лучшего футболиста всех времен", - сказал Пуйоль.



Отметим, что в текущем розыгрыше чемпионата Испании Месси принял участие в 14 матчах и отметился в них семью голами. Также на счету аргентинца один голевой пас.



Источник: Goal