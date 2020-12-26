"Месси - очень скромный парень. Мы с ним не то, чтобы прямо долго и много общались, но именно такое впечатление он произвел. Со всеми здоровался, улыбался. Неймар тоже очень приятный человек в общении. Видно, что они работяги, любят свое дело, жизнь и футбол", - сказал Овечкин.
Напомним, что в недавнем матче "Барселоны" с "Вальядолидом" (3:0) в 15-м туре Примеры Месси забил свой 644-й гол за "сине-гранатовых". Тем самым он побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб. Легендарный бразилец забил 643 гола в составе "Сантоса".
Источник: Команда России
Овечкин: Месси - скромный парень, Неймар тоже приятный человек в общении
Капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин высказался о форварде "Барселоны" Лионеле Месси и нападающем "Пари Сен-Жермен" Неймаре.
Фото: "Вашингтон Кэпиталз"
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