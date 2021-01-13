Месси может пропустить матч с "Реал Сосьедадом" из-за повреждения

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вероятно, пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реал Сосьедада".

Фото: ФК "Барселона"

Сообщается, что 33-летний аргентинец не принимал участие в сегодняшней утренней тренировке сине-гранатовых.



По информации источника, Месси испытывает дискомфорт в ноге. Он получил повреждение в игре Примеры с "Гранадой" (4:0) 9 января.



Тренерский штаб "Барселоны" сомневается, что форвард сможет выйти на поле в матче против "Реал Сосьедада", который состоится сегодня, 13 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.



Источник: ESPN