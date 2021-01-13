Сообщается, что 33-летний аргентинец не принимал участие в сегодняшней утренней тренировке сине-гранатовых.
По информации источника, Месси испытывает дискомфорт в ноге. Он получил повреждение в игре Примеры с "Гранадой" (4:0) 9 января.
Тренерский штаб "Барселоны" сомневается, что форвард сможет выйти на поле в матче против "Реал Сосьедада", который состоится сегодня, 13 января. Стартовый свисток встречи прозвучит в 23:00 по московскому времени.
Источник: ESPN
Месси может пропустить матч с "Реал Сосьедадом" из-за повреждения
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси, вероятно, пропустит полуфинальный матч Суперкубка Испании против "Реал Сосьедада".
Фото: ФК "Барселона"
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