— Сильные правая и левая нога, игра головой, скорость, техника, дриблинг, готов работать в обороне. Он реально умеет все. С такими качествами можно было играть в "Реале" или "Барселоне" — это его уровень. Мне жаль, что он не реализовал свой потенциал, — рассказал Петреску в интервью matchtv.ru
30-летний Кокорин играл под руководством Петреску в московском "Динамо". Всего в составе бело-голубых форвард провел 203 матча, в которых он отличился 50 раз и 26 раз ассистировал партнерам. С 2016 по 2020 год выступал за "Зенит", затем в его карьере была аренда в "Сочи", переход в "Спартак" и трансфер в итальянскую "Фиорентину" в январе текущего года.
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Петреску: с качествами Кокорина можно было играть в "Реале" или "Барселоне" — это его уровень
Бывший наставник "Динамо" Дан Петреску высказался о нападающем "Фиорентины" Александре Кокорине.
Фото: ФК "Фиорентина"
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