Черышев полностью восстановился от травмы и сможет сыграть с "Реал Сосьедадом"

Напомним, Денис Черышев получил повреждение в матче Ла Лиги с "Осасуной" в сентябре. В октябре Черышев вышел на замену в матче с "Барселоной", но затем снова выбыл из строя.
"Денис чувствует себя хорошо, тренируется с командой. По разговорам с ним вижу, что все в порядке. У него случился рецидив, поторопили немножко с возвращением в строй. Всякое бывает, но сейчас уже все нормально", - сказал Черышев-старший.
Полузащитник Денис Черышев провел в текущем сезоне в составе "Валенсии" 5 матчей в чемпионате Испании, на его счету 2 голевые передачи. Контракт россиянина с "летучими мышами" рассчитан до лета 2022 года. Портал transfermarkt оценивает Черышева в 3,5 млн евро.
"Валенсия" занимает 10-е место в таблице Ла Лиги, набрав в 13 матчах 17 очков.
Источник: "СЭ"
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