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"Реал" проиграл на выезде "Райо Вальекано" и отдал лидерство в Ла Лиге "Барселоне"

Матч 13 тура чемпионата Испании "Райо Вальекано" - "Реал" завершился победой хозяев поля со счетом 3:2.
Фото: AFP
"Райо Вальекано" переиграл на своем поле мадридский "Реал" в рамках 13 тура испанской Ла Лиги (3:2).

Хозяева открыли счет на 5 минуте игры - отличился Санти Комесанья. На 37 минуте Лука Модрич с пенальти сравнял счет, а через несколько минут "Реал" вывел вперед гол Милитао. На 44 минуте Альваро Гарсия восстановил равенство. Победным для "Райо" стал гол Оскара Трехо с пенальти на 68 минуте игры, забитый с повторной попытки - первую отразил Тибо Куртуа, но рефери увидел нарушение правил и дал команду выполнить удар снова.

Это поражение лишило "Реал" лидерства в Ла Лиге, оставив на первой строчке "Барселону" с 34 очками, у "Королевского клуба" 32 очка и он занимает вторую позицию. "Райо Вальекано" с 21 очком поднялся на восьмое место.

Чемпионат Испании

13 тур

Райо Вальекано - Реал 3:2 (2:2)

Голы: Комесанья, 5, А. Гарсия, 44, Трехо, 68 (пен.) - Модрич, 37 (пен.), Милитао, 41

Райо Вальекано: Димитриевски, Балью, Лежен, Катена, Ф. Гарсия, Валентин, Комесанья (Сисс, 79), Паласон (Чаваррия, 88), Трехо (Лопес, 70), А. Гарсия (Санчес, 88), Камельо (Фалькао, 88)

Реал: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 85), Милитао, Алаба, Менди (Начо, 85), Вальверде, Тчуамени (Камавинга, 69), Модрич (Диас, 79), Асенсио, Родриго, Винисиус Жуниор

Предупреждения: Катена, 2, Винисиус Жуниор, 11, Трехо, 49, Модрич, 61, Карвахаль, 65, Родриго, 70, Балью, 87, Чаваррия, 90+1, Васкес, 90+9


Ла Лига Реал Райо Вальекано
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