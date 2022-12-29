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Хесе - об отказе Мбаппе от перехода в "Реал": президент Франции не должен был убеждать его остаться

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Бывший форвард "ПСЖ" Хесе Родригес оценил решение Килиана Мбаппе продолжить выступать за парижский клуб.
Фото: Getty Images
"Все игроки принимают решения, они могут ошибаться или соглашаться с [чужим] решением. Другим людям нельзя вмешиваться. Например, президент Франции не должен говорить тебе: "Не уходи, ты должен остаться". На мой взгляд, он чувствовал больше личного, чем профессионального давления", - сказал Хесе.

Напомним, летом этого года у Мбаппе подходил к концу контракт с "ПСЖ". Сообщалось, что он уже договорился о переходе в мадридский "Реал". Сам француз неоднократно заявлял, что является болельщиком "сливочных" с детства и мечтает попасть в испанский клуб. В итоге Мбаппе неожиданно продлил свое соглашение с "ПСЖ" до 2025 года. Появлялась информация, что его убеждал лично президент Франции Эммануэль Макрон.

В нынешнем сезоне Мбаппе провел 21 матч за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 5 результативных передач. Кроме того, форвард стал лучшим бомбардиром ЧМ-2022 в составе сборной Франции, которая уступила в финале мундиаля Аргентине.

Источник: RMC Sport


Хесе Мбаппе Реал ПСЖ
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