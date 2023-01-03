"Я уже не помню, кто первый год тренировал нас, потому что я тогда пошёл на конфликт со всеми. Я говорю: "Ребят, если вы хотите чего-то добиться, то так нельзя. Это не футбол, это деревня какая-то". Они этого не понимали", - цитирует Мостового Metaratings.
Мостовой перешел в "Сельту" из "Страсбура" в 1996 году. На тот момент пост главного тренера команды занимал Фернандо Кастро. По итогам сезона 1996/1997 "кельты" заняли 16 место в таблице испанской Ла лиги, а Мостовой в 31-м матче национального первенства забил 5 мячей. В следующем чемпионате команда оказалась на шестой строчке.
Мостовой – о первом сезоне в "Сельте": говорил ребятам – это не футбол, это деревня. Они не понимали
Экс-полузащитник "Спартака" и "Сельты" Александр Мостовой высказался о своем первом сезоне в качестве игрока испанского клуба.
Фото: ТАСС