- С Анчелотти у меня хорошие отношения, мы много раз встречались с ним. Он ведет себя, как джентельмен, он незаурядная личность. Я восхищаюсь главным тренером и несколькими игроками мадридского клуба, и мне не нужно скрывать это, - приводит слова Хави Mundo Deportivo.
63-летний специалист из Италии Карло Анчелотти тренирует команды с 1995 года. Итальянец за 18 лет тренерской карьеры работал в таких клубах, как "Милан", "Ювентус" , "Челси", "ПСЖ" и "Реал". С командами Карло выиграл множество различных трофеев, в частности Карло становился чемпионом Англии, Германии, Испании и Италии, также у Анчелотти имеется 4 титула ЛЧ. Специалист выигрывал достаточное количество индивидуальных наград, как лучший тренер. Карло введен в зал славы "Ромы" и "Милана", а также итальянского футбола. Экс-игрок Барселоны Хави начал свою тренерскую деятельность в Катаре, где становился чемпионом местного первенства. В 2021 году испанец стал тренером Барселоны. В прошлом сезоне итальянец выиграл с "Реалом" Ла Лигу и ЛЧ. В воскресенье "Реал" и "Барса" поборются за право поднять надо головой Суперкубок Испании.
Хави: я восхищаюсь Анчелотти и несколькими игроками "Реала"
Наставник "Барселоны" Хави высказался о главном тренере "Реала" Карло Анчелотти.
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