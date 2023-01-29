Камавинга: чемпионат длинный. Пять очков отставания от "Барселоны" – ничто по ходу сезона

Полузащитник мадридского " Реала " Эдуардо Камавинга отреагировал на ничейный результат домашнего матча 19-го тура чемпионата Испании с "Реалом Сосьедад" (0:0).

Фото: Globall Look Press

– Потеряли два очка, но сезон длинный. Мы не теряем уверенности и идем дальше, скоро новый матч. Впереди еще много игр. Не могу сказать, кто станет чемпионом. Пять очков отставания от "Барселоны" – ничто по ходу сезона. Что касается моего выступления на позиции левого защитника, то я уже играл в этом амплуа на чемпионате мира. Я здесь для того, чтобы помогать команде и отдавать все силы клубу, – заявил французский защитник в интервью телеканалу Movistar.



В 19-м туре Ла Лиги мадридский "Реал" в родных стенах не сумел переиграть "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна. Матч прошел на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в столице Испании и завершился со счетом 0:0. Хозяева владели преимуществом и нанесли по воротам басков 20 ударов, в то время как гости выполнили 8 ударов.



После 19 туров чемпионата Испании "Реал" из Мадрида сохранил за собой второе место в таблице, набрав 46 очков. Однако отставание Королевского клуба от лидирующей "Барселоны" до 5 очков. "Реал Сосьедад" с 39 очками идет третьим в Ла Лиге.