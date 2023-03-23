"Реал" поборется с "Барселоной" за подписание 19-летнего немецкого хавбека "Байера" Виртца

Немецкий футболист Флориан Виртц может продолжить карьеру в испанской Ла Лиге.

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По сообщениям СМИ, "Реал" заинтересован в услугах 19-летнего немца Флориана Виртца, играющего на позиции атакующего хавбека. При этом отмечается, что конкуренцию мадридцам за подписание немецкого таланта составят "Барселона" и несколько топ-клубов Англии.



Флориан Виртц провел за "Байер" 94 встречи, в которых ему удалось отметиться 21 голов и 28 голевыми пасами. В этом сезоне немец набрал 2+6 по системе гол плюс пас в 13 поединках за леверкузенский коллектив. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Виртца в 70 млн евро.



Источник: социальные сети журналиста Фабрицио Романо