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Аршавин: "Барселоне" пришлось раскрыться. А у "Реала" настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают

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Экс-игрок "Арсенала" Андрей Аршавин поделился своей точкой зрения на результат кубкового матча "Барселона" – "Реал" (0:4).
Фото: РИА Новости
- "Барселона" неожиданно вроде проиграла. Но везде все хорошо не бывает при экономических проблемах. "Барселоне" пришлось раскрыться. А у "Реала" настолько высокий уровень профессионализма, что они наказывают. В любом случае какие соперники бы ни играли, ошибки будут, - приводит мнение Аршавина "Матч ТВ".

Вчера "Барселона" на свой домашней арене разгромно уступила "Реалу" (0:4) и прекратила борьбу за Кубок Испании. Каталонцы пропустили три гола от французского центрфорварда мадридцев Карима Бензема. Еще одним точным попаданием отметился бразилец Винисиус. Отметим, что первый поединок между коллективами закончился победой дружины Хави (1:0). Всего за последних 5 классико блауграна одержала 3 победы и два раза проиграла. В текущем розыгрыше национального первенства "Барселона" и "Реал" борются за золотые медали турнира. По итогам 27 туров каталонский коллектив располагается на 1-й строчке, имея в своем активе 71 очко. "Реал", отставая на 12 баллов, находится на строчку ниже. В следующем туре команда Хави сыграет с "Жироной", а "Реал" встретится с "Вильярреалом".


Барселона Аршавин Реал
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