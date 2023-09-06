– Арсен все еще болеет, он не поехал с командой на базу, – приводит ответ пресс-службы клуба "Матч ТВ".
Накануне Marca сообщила о том, что Арсен Захарян пропустил тренировку "Реала Сосьедад" во вторник из-за болезни. Отец 20-летнего россиянина Норайр заявил, что его сын идет на поправку и в среду сможет вернуться к занятиям в общей группе с командой.
Воспитанник "Динамо" Арсен Захарян в августе перешел в "Реал Сосьедад", успев выйти на замену в двух официальных матчах чемпионата Испании за новую команду. Баски проведут ближайшую игру чемпионата Испании 17 сентября против мадридского "Реала".
По сведениям портала Transfermarkt, переход Захаряна из "Динамо" за 13 млн евро вошел в топ-5 самых дорогих покупок клубов Ли Лиги в минувшее трансферное окно.
Пресс-служба "Реала Сосьедад": Захарян все еще болеет, он не поехал с командой на базу
Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пока не приступил к тренировкам с испанской командой после болезни.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"