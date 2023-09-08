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Арсен Захарян может пропустить матч 5-го тура Ла Лиги против мадридского "Реала"

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Полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян по-прежнему остается в лазарете испанского клуба из-за болезни.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
Об этом рассказал директор по коммуникациям испанского клуба Луис Арконада.

– Арсен до сих пор болеет, еще не выздоровел, но ничего страшного нет. Будет ли он готов к матчу против "Реала"? Кто его знает, – приводит слова Арконады Sport24.

Ранее Marca сообщила, что полузащитник сборной России Арсен Захарян пропустил тренировку "Реала Сосьедад" во вторник, 5 сентября. Причиной отсутствия 20-летнего воспитанника "Динамо" называлась болезнь. Позднее отец Арсена Норайр рассказал, что его сын сможет приступить к тренировкам уже в среду, 6 сентября.

Захарян стал игроком "Реала Сосьедад" в августе. В двух матчах чемпионата Испании он вышел на замену. 17 сентября в рамках 5-го тура Ла Лиги баскский клуб сыграет с мадридским "Реалом".


Реал Сосьедад Реал Мадрид Захарян
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