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Милан
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Сассуоло
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БохумЗавершен
Боруссия М
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Аугсбург
2 - 1 2 1
МайнцЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
ВольфсбургЗавершен
Вердер
0 - 0 0 0
Кёльн1 тайм

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Нант
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Брест
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Полузащитник "Реала Сосьедад" Захарян пропустит матч 6-го тура Ла Лиги против "Хетафе" из-за болезни

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Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян заболел во второй раз за последние 2 недели и не примет участия в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
– Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против "Хетафе", – цитирует ответ пресс-службы "Реала Сосьедад" "СЭ".

Игра 6-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Хетафе" состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Встречу в составе хозяев пропустит полузащитник сборной России Арсен Захарян, который вновь заболел и не был внесен в заявку басков на игру. Ранее 20-летний россиянин из-за болезни не тренировался с командой в течение 5 дней - с 5 по 10 сентября.


Реал Сосьедад Хетафе Захарян Ла Лига
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