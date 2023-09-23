– Захарян снова заболел, поэтому его нет в заявке на матч против "Хетафе", – цитирует ответ пресс-службы "Реала Сосьедад" "СЭ".
Игра 6-го тура испанской Ла Лиги между "Реалом Сосьедад" и "Хетафе" состоится в воскресенье, 24 сентября, на стадионе "Реале Арена" в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Встречу в составе хозяев пропустит полузащитник сборной России Арсен Захарян, который вновь заболел и не был внесен в заявку басков на игру. Ранее 20-летний россиянин из-за болезни не тренировался с командой в течение 5 дней - с 5 по 10 сентября.
Полузащитник "Реала Сосьедад" Захарян пропустит матч 6-го тура Ла Лиги против "Хетафе" из-за болезни
Российский полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян заболел во второй раз за последние 2 недели и не примет участия в ближайшем матче чемпионата Испании против "Хетафе".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"