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Представитель Захаряна: "Зенит"? Прямой путь из Испании - это Саудовская Аравия

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Советник и один из представителей Арсена Захаряна, перешедшего летом из московского "Динамо" в "Реал Сосьедад", Геннадий Голубин, поделился своим видением будущего российского полузащитника.
Геннадий Голубин, представляющий интересы Арсена Захаряна оценил вероятность возвращения молодого полузащитника в Россию, а также другие направления для развития карьеры.

"Вернуться в Россию, если в Испании не получится? А зачем? Человек перешёл в одну из сильнейших лиг, выходит на одно поле со всеми звёздами, которые есть в футболе. "Зенит"? Я бы сказал, что сейчас более прямой путь из Испании - это Саудовская Аравия, а не "Зенит", — сказал Голубин в интервью журналистам "Чемпионата".

Арсен Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023-го года. В первой половине сезона россиянин сыграл в составе своего нового клуба в 15-ти матчах и недавно отличился первой голевой передачей в матче с "Вильярреалом" (3:0).

Захарян Реал Сосьедад Зенит
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