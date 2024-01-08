"Интенсивнее, всё время на спине кто-то висит. Думаю, всё это от тренировок, все работают на 100 процентов, все выкладываются, чуть уровень другой. Насколько тренировки тяжелее, чем в РПЛ? В плане нагрузок потяжелее, но не сказать, что небо и земля. Все ребята тренируются максимально, у тебя нет времени подумать и отдохнуть, пауз мало", - цитирует Захаряна "Матч ТВ".
Напомним, что Арсен Захарян присоединился к "Реал Сосьедаду" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. 20-летний полузащитник провел за испанский клуб 19 матчей во всех турнирах и отметился одной голевой передачей в матче испанской Ла Лиги. Команда российского игрока занимает шестое место в турнирной таблице испанского чемпионата после 19-ти сыгранных туров. "Реал Сосьедад" сыграет с "ПСЖ" в 1/8 финала Лиги Чемпионов.
Захарян - о тренировках в Испании: все работают на 100 процентов, все выкладываются, чуть уровень другой
Полузащитник "Реал Сосьедада" Арсен Захарян рассказал о тренировочном процессе в Испании.
Фото: "Реал Сосьедад"