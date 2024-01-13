Матч 20-го тура испанской Ла Лиги между "Атлетиком" и "Сосьедадом" завершился уверенной победой хозяев. Дубль на свой счет записал полузащитник "Бильбао" Алекс Беренгер. На 90-й минуте "гол престижа" забил Микель Ойарсабаль. Российский легионер "Реала Сосьедад" Арсен Захарян провел на поле 63 минуты, после чего уступил свое место Хону Магунаселайи.
"Атлетик" благодаря победе набрал 41-е очко и закрепился в зоне Лиги Чемпионов. "Реал Сосьедад" с 32-мя очками в 20-ти матчах остался на 6-й строчке.
Атлетик - Реал Сосьедад 2 - 1
Чемпионат Испании
20 тур
Голы: Беренгер, 30, 42 - Ойарсабаль, 90
"Атлетик": Унаи Симон, Лекуэ, Вивиан, Паредес, Берчиче, Руис де Галаррета, Весга, Сансет, Беренгер, Уильямс, Гурусета.
"Реал Сосьедад": Марреро, Одриосола, Ле Норман, Субельдия, Тирни, Мендес, Захарян, Мерино, Субименди, Ойарсабаль, Барренечеа.
"Реал Сосьедад" уступил "Атлетику" в баскском дерби. Захарян был заменен во 2-м тайме
В матче 20-го тура чемпионата Испании "Реал Сосьедад" уступил "Атлетику" из Бильбао.
Фото: Getty Images