"Вот посмотрите. Скоро Захарян забьет свой первый гол. Сейчас Арсен как начнет забивать, что его уже потом никто не остановит. Всему свое время. У него все качества для этого есть. Тем более уже прошло достаточно времени для адаптации. Скоро у Арсена все будет хорошо", - заявил Каряка.
Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" за 13 миллионов евро перед стартом текущего сезона. В первой половине сезона в активе Захаряна 0+1 по системе гол+пас в 23-х матчах в чемпионате Испании, Лиге Чемпионов и Кубке Короля. Российский плеймейкер в большинстве случаев выходит на поле на позиции левого вингера.
Контракт Захаряна с "Сосьедадом" рассчитан до 30-го июня 2029-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Каряка: сейчас Захарян как начнет забивать - его потом никто не остановит
Экс-полузащитник "Динамо" и "Сатурна" Андрей Каряка уверен, что футболист "Реала Сосьедад" Арсен Захарян скоро улучшит свою результативность.
Фото: Imago