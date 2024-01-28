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Sport.es: Тьяго Мотта и Рафа Маркес - в списке кандидатов на замену Хави в "Барселоне"

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Экс-футболисты "Барселоны" Тьяго Мотта и Рафаэль Маркес могут возглавить каталонский клуб после ухода Хави в конце сезона.
Фото: Getty Images
Испанское издание Sport.es предполагает, что после ухода Хави с поста главного тренера "Барселоны" команду может возглавить другой экс-игрок "сине-гранатовых". По мнению источника, в числе фаворитов на то, чтобы возглавить "Барселону" в следующем году такие экс-игроки клуба, как Рафаэль Маркес, Джованни ван Бронкхорст и Тьяго Мотта.

Другими претендентами на вакантную должность являются наставник "Реала Сосьедад" Иманол Альгуасиль и Мичел Мигель из "Жироны". Напомним, нынешний главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес объявил об уходе из клуба в конце текущего сезона после поражения от "Вильярреала" со счетом 3:5 в чемпионате Испании.

Последним местом работы экс-игрока сборной Нидерландов Джованни ван Бронкхорста является "Глазго Рейнджерс", во главе которого он выиграл Кубок Шотландии в сезоне 2021/22. Тьяго Мотта возглавляет итальянскую "Болонью", с которой борется за выход в Лигу Чемпионов на будущий год, а Рафа Маркес работает главным тренером "Барселоны Б".

Ла Лига Барселона Хави ван Бронкхорст Мотта
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