Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ноттингем Форест
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
Фулхэм
22:45
ЭвертонНе начат
Лутон Таун
22:45
БрайтонНе начат
Кристал Пэлас
23:00
Шеффилд ЮнайтедНе начат
Астон Вилла
23:15
НьюкаслНе начат

Кубок Германии

Новости
Санкт-Паули
22:45
ФортунаНе начат

Агент Захаряна Голубин: игрок пропустит ближайший матч из-за травмы

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Агент Геннадий Голубин, чьим клиентом является российский полузащитник Арсен Захарян, прокомментировал состояние здоровья игрока.
Фото: "РИА Новости"
Агент Геннадий Голубин сообщил, что его клиент Арсен Захарян все еще восстанавливается от повреждения, полученного в прошлом матче против «Райо Вальекано» (0:0).

«Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», - передает слова Голубина «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 24 противостояния, в которых смог отличиться одной голевой передачей. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до конца сезона 2028/29.

Ла Лига Захарян Реал Сосьедад
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится