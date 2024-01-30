Агент Геннадий Голубин сообщил, что его клиент Арсен Захарян все еще восстанавливается от повреждения, полученного в прошлом матче против «Райо Вальекано» (0:0).
«Ближайшую игру с «Жироной» Захарян точно пропустит, потому что он даже не тренируется пока», - передает слова Голубина «Чемпионат».
В нынешнем сезоне Захарян провел за «Реал Сосьедад» 24 противостояния, в которых смог отличиться одной голевой передачей. Действующий контракт игрока с испанским клубом рассчитан до конца сезона 2028/29.
Агент Захаряна Голубин: игрок пропустит ближайший матч из-за травмы
Агент Геннадий Голубин, чьим клиентом является российский полузащитник Арсен Захарян, прокомментировал состояние здоровья игрока.
Фото: "РИА Новости"