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Испанский журналист: Захарян за полгода в "Реале Сосьедад" показал, что он далеко не Карпин. Но может изменить ситуацию

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Испанский журналист Патчо де ла Рика прокомментировал выступление российского хавбека Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад" из Сан-Себастьяна.
Фото: Getty Images
- Захарян за полгода показал, что он далеко не Карпин. Валерий — это громкое имя для «Сосьедада», а Арсен сейчас разочаровывает. Однако россиянин еще может изменить ситуацию. Не думаю, что он уйдет в аренду этим летом. На его позиции не так много игроков, и россиянину гарантирована роль первого запасного, - передаёт слова де ла Рики Sport24.

20-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян перешёл в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 13 миллионов евро. За клуб из Сан-Себастьяна футболист провёл 27 матчей во всех турнирах, 5 из которых - в Лиге чемпионов, и отметился одним результативным пасом.

Стала известна статистика Захаряна в матче Ла Лиги "Мальорка" - "Реал Сосьедад"

Ла Лига Реал Сосьедад Карпин Захарян
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