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Смородская: не было иллюзий, что Захарян сразу же заиграет в испанском чемпионате

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Бывший президент “Локомотива” Ольга Смородская высказалась об игре российского полузащитника Арсена Захаряна за “Реал Сосьедад”.
Фото: Getty Images
– Не было иллюзий, что Захарян сразу же заиграет в испанском чемпионате — там совершенно другие скорости, нежели в РПЛ. Ничего плохого про этот трансфер пока говорить не стоит, все в руках и ногах Арсена.

Напомним, Арсену Захаряну 20 лет. Он является воспитанником московского “Динамо”. Прошлым летом российский футболист сменил клубную прописку и перешел в испанский “Реал Сосьедад”. Он заключил контракт с клубом из Сан-Себастьяна до июня 2029 года. В нынешнем сезоне Захарян провел 27 матчей за “Реал Сосьедад”. Он записал в собственный актив одну результативную передачу.

Источник: “РБ Спорт”

Смородская Захарян Динамо Ла Лига
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