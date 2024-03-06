Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Реал Мадрид
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг2 тайм
Манчестер Сити
3 - 1 3 1
Копенгаген2 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Спортинг
1 - 1 1 1
АталантаЗавершен

Захарян не тренировался в общей группе "Реала Сосьедад"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Российский хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пропустил командную тренировку из-за травмы.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Сегодня Захарян не тренировался в общей группе команды", - цитирует пресс-службу клуба "Спорт День за Днем".

Напомним, вчера, 5 марта, полузащитник Арсен Захарян из-за полученного ранее повреждения икроножной мышцы пропустил ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:2).

На счету хавбека сборной России одна результативная передача в 30 играх за "басков" во всех соревнованиях.

Захарян Реал Сосьедад Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится