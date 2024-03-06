"Сегодня Захарян не тренировался в общей группе команды", - цитирует пресс-службу клуба "Спорт День за Днем".
Напомним, вчера, 5 марта, полузащитник Арсен Захарян из-за полученного ранее повреждения икроножной мышцы пропустил ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов с "Пари Сен-Жермен" (1:2).
На счету хавбека сборной России одна результативная передача в 30 играх за "басков" во всех соревнованиях.
Захарян не тренировался в общей группе "Реала Сосьедад"
Российский хавбек "Реала Сосьедад" Арсен Захарян пропустил командную тренировку из-за травмы.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"