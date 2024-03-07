"Сегодня Арсен занимался по индивидуальной программе. Он продолжает восстанавливаться. Скорей всего, он пропустит игру с "Гранадой" в эти выходные", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".
Напомним, во вторник, 5 марта, атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян из-за повреждения пропустил ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:2). Также, вчера, 6 марта, футболист не принимал участия в командной тренировке.
Команда Захаряна сыграет в гостях с "Гранадой" в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги в субботу, 9 марта.
Захарян пропустит матч 28-го тура Ла Лиги против "Гранады"
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья хавбека сборной России Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press