Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 0 2 0
БайерПерерыв
Спарта
0 - 3 0 3
ЛиверпульПерерыв
Рома
2 - 0 2 0
БрайтонПерерыв
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
1 - 0 1 0
БрюггеПерерыв
Аякс
0 - 0 0 0
Астон ВиллаПерерыв
Олимпиакос
1 - 3 1 3
МаккабиПерерыв
Штурм Грац
0 - 1 0 1
ЛилльПерерыв
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Захарян пропустит матч 28-го тура Ла Лиги против "Гранады"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
В пресс-службе "Реала Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья хавбека сборной России Арсена Захаряна.
Фото: Global Look Press
"Сегодня Арсен занимался по индивидуальной программе. Он продолжает восстанавливаться. Скорей всего, он пропустит игру с "Гранадой" в эти выходные", - цитирует пресс-службу клуба "СЭ".

Напомним, во вторник, 5 марта, атакующий полузащитник "Реала Сосьедад" Арсен Захарян из-за повреждения пропустил ответную игру 1/8 финала Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:2). Также, вчера, 6 марта, футболист не принимал участия в командной тренировке.

Команда Захаряна сыграет в гостях с "Гранадой" в рамках 28-го тура испанской Ла Лиги в субботу, 9 марта.

Захарян Реал Сосьедад Гранада Ла Лига
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится