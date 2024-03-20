"На миллиард процентов уверен, что было предложение от "Милана" и еще трех-четырех клубов Италии. Знаю один клуб из Франции. Про "Челси" в 2022-м вы и так знаете. Думаю, им просто не хватило времени. Еще полтора дня - и, возможно, успели бы подписать Арсена", - заявил Танасиевич.
Арсен Захарян перебрался в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" в летнее трансферное окно перед стартом текущего сезона. За трансфер 20-летнего футболиста "баски" заплатили 13 миллионов евро. С самим Захаряном был подписан контракт до лета 2029-го года.
В нынешнем сезоне Арсен Захарян провел за "Реал Сосьедад" 20 матчей в испанской Примере, а также 11 в Лиге Чемпионов и Кубке Испании, преимущественно выходя на левом фланге атаки. На счету россиянина 1 гол и 1 голевая передача в 31-м матче сезона. На товарищеские матчи сборной России против Сербии и Парагвая Захарян был вызван, несмотря на скромную результативность.
Источник: "Sport 24"
Скаут "Динамо": у Захаряна было предложение от "Милана". Про "Челси" вы и так знаете
Скаут московского "Динамо" Йован Танасиевич рассказал о конкуренции за подпись полузащитника сборной России Арсена Захаряна, которая была прошлым летом.
Фото: официальный сайт ФК "Динамо" Москва