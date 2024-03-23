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В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян вернется в расположение клуба из сборной России

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Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате сообщил, когда полузащитник сборной России Арсен Захарян вернется в Испанию.
Фото: Global Look Press
"Арсен вернется в Испанию в ближайшие часы", - приводит слова пресс-атташе клуба Sport24.

Напомним, в субботу, 23 марта сборная России отменила товарищескую игру с национальной командой Парагвая, которая должна была состояться 25 марта, из-за трагедии в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске.

"Реал Сосьедад" в рамках 30-го тура испанской Ла Лиги сыграет в гостях против "Алавеса" 31 марта.

Арсен Захарян Реал Сосьедад Ла Лига Сборная России
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