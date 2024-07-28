"На данный момент мы не заинтересованы в Чалове", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время перейдет в греческий ПАОК. Сообщалось, что нападающий взял время для раздумий. В прошлом сезоне форвард провел за "армейцев" во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами.
В испанской "Севилье" высказались об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову
В пресс-службе испанской "Севильи" высказались об информации, что клуб заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА