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В испанской "Севилье" высказались об интересе к нападающему ЦСКА Федору Чалову

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В пресс-службе испанской "Севильи" высказались об информации, что клуб заинтересован в приобретении нападающего московского ЦСКА Федора Чалова.
Фото: ПФК ЦСКА
"На данный момент мы не заинтересованы в Чалове", - приводит слова пресс-службы клуба "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация, что нападающий московского ЦСКА Федор Чалов в ближайшее время перейдет в греческий ПАОК. Сообщалось, что нападающий взял время для раздумий. В прошлом сезоне форвард провел за "армейцев" во всех турнирах 41 матч и отметился 16-ю забитыми мячами и 5-ю результативными передачами.

Севилья ЦСКА Федор Чалов
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