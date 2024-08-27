"Восстановление Арсена проходит хорошо, он выполняет все предписания и рекомендации врача", - передаёт слова представителей клубной пресс-службы "Матч ТВ".
Россиянин в конце июля получил травму сухожилия правой лодыжки, что потребовало операционного вмешательства медиков. По оценке агента 21-летнего футболиста, Захарян раньше октября принять участие в матчах не сможет.
Арсен Захарян перешёл в "Реал Сосьедад" перед началом прошлого сезона. За последние 12 месяцев игрок сборной России в составе испанского коллектива принял участие в 40 матчах, в которых один раз поразил ворота соперников и два раза отдал голевые передачи.
В "Реал Сосьедаде" положительно оценили восстановление Арсена Захаряна после травмы
Пресс-служба испанского клуба "Реал Сосьедад" прокомментировала процесс восстановления полузащитника Арсена Захаряна после травмы.
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