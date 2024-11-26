"Жаль, что мы почти не видим Захаряна в Испании. Талант у парня, понятное дело, есть, иначе бы не пригласили в "Реал Сосьедад". Но вот здоровье подводит. Травмы Захаряна говорят о том, что он пока не готов к европейскому футболу на высоком уровне. Нужно прибавлять в физических данных", - цитирует Мостового "РБ Спорт".
Ранее в пресс-службе "Реал Сосьедад" заявили, что Арсен Захарян вновь получил травму и не примет участия в ближайших матчах. Напомним, что россиянин ранее перенес операцию после полученной травмы во время предсезонной подготовки.
В прошлом сезоне Захарян провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего полузащитника в 18 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
Мостовой: травмы Захаряна говорят о том, что он пока не готов к европейскому футболу
Экс-игрок "Сельты" Александр Мостовой высказался о полузащитнике "Реала Сосьедад" Арсене Захаряне.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"