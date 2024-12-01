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НиццаНе начат
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В "Реале Сосьедад" рассказали, когда Захарян вернется на поле

Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер Мундуате рассказал о состоянии Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"
"Когда Захарян будет готов выйти на поле? Нам нужно подождать еще, пока Арсен не пройдет несколько тренировок без боли", - цитирует пресс-атташе Sport24.

Напомним, что российский полузащитник Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки и ни разу не появился на поле в текущем сезоне. В сезоне-2023/2024 россиянин провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и отметился одним забитым мячом и двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего игрока в 18 миллионов евро.

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