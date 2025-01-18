"Захаряну лучше уйти в аренду, если не будут давать играть в "Реал Сосьедад". Но пока об этом рано говорить. Арсен же только восстановился от травмы, поэтому судить о его игровом времени в клубе нет смысла. Если он наберет форму, но игровых минут будет недостаточно, надо будет уходить за практикой в европейские клубы попроще", - цитирует Канчельскиса "РБ Спорт".
Арсен Захарян перешел в испанский "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне российский полузащитник провел за испанский клуб во всех турнирах 40 матчей и записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 результативные передачи.
Летом 2024 года полузащитник получил травму во время предсезонной подготовки - в текущем сезоне Захарян ни разу не вышел на поле и продолжает восстановление от повреждения. После 19-ти сыгранных туров "Реал Сосьедад" располагается на седьмой строчке в турнирной таблице чемпионата Испании с 28-ю набранными очками.
Канчельскис: Захаряну лучше уйти в аренду, если не будут давать играть в "Реал Сосьедад"
Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис высказался об игре полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"