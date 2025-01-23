"Новой травмы у Захарян нет, но боль [в лодыжке] остается. Будем отталкиваться от этого. Не знаем насчет его участия в следующих матчах, все будет зависеть от состояния лодыжки", - цитирует Андера Sport24.
Российский полузащитник Арсен Захарян получил травму во время предсезонной подготовки и в текущем сезоне ни разу не вышел на поле в составе испанского клуба.
Напомним, что россиянин перешел в "Реал Сосьедад" из московского "Динамо" летом 2023 года за 13 миллионов евро. В прошлом сезоне Захарян провел во всех турнирах 40 матчей и отметился 1-м забитым мячом и 2-мя голевыми передачами.
В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья Арсена Захаряна
Пресс-атташе "Реала Сосьедад" Йон Андер рассказал о состоянии здоровья Арсена Захаряна.
Фото: ФК "Реал Сосьедад"