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Пресс-атташе "Реала Сосьедад": Захаряна больше ничего не беспокоит. Он готов играть

В "Реале Сосьедад" рассказали о состоянии здоровья российского хавбека Арсена Захаряна.
Фото: Getty Images
"Захаряна больше ничего не беспокоит. Его состояние здоровья хорошее. Он готов играть", - цитирует пресс-атташе клуба Йона Андера Мундуате Sport24.

Напомним, в июле прошлого года Арсен Захарян получил повреждение, в связи с чем ему была проведена операция на голеностопном суставе. В октябре полузащитник возобновил тренировки в общей группе "Реала Сосьедад", но затем перешел на индивидуальные занятия.

Впоследствии Захарян вновь возобновил тренировки с командой, но пока не сыграл ни одного матча в текущем сезоне.

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