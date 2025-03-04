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Пресс-атташе "Реал Сосьедада": пока у Захаряна нет никаких перспектив работать в общей группе

Пресс-атташе «Реала Сосьедад» Йон Андер Мундуате поделился информацией о процессе восстановления российского полузащитника Арсена Захаряна.
Фото: IMAGO
«Арсен работает по индивидуальной программе день за днем. Прогнозы врачей? Пока у Захаряна нет никаких перспектив работать в общей группе», — заявил Мундуате Sport24.

После того как в матче с «Леганесом» Захарян забил гол, он получил травму прямой мышцы правого бедра и был заменён в перерыве. Молодой российский игрок уже пропустил значительную часть текущего сезона. В этом розыгрыше он принял участие только в четырёх матчах за «Реал Сосьедал», проведя на поле в общей сложности 78 минут.

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