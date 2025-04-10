"Реал" брал Захаряна, чтобы перепродать и заработать на нем, а не чтобы он сидел на скамейке. Захарян не смог себя проявить, его стали преследовать травмы и повреждения. Теперь "Сосьедад" займется его трудоустройством", - цитирует Силкина "Евро-Футбол".
Вчера, 9-го апреля, футбольный агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, заявил, что россиянин больше не сыграет в текущем сезоне из-за травмы.
Напомним, что полузащитник получил повреждение во время предсезонной подготовки и не выходил на поле до февраля этого года. Россиянин провел за испанский клуб в текущем сезоне 4 матча и отметился 1 забитым мячом и 1 результативной передачей. После этого Захарян вновь получил повреждение и не принимал участия в матчах.
Силкин: Захарян не смог проявить себя в "Реале Сосьедад"
Бывший тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался об игре Арсена Захаряна за "Реал Сосьедад".
Фото: ФК "Реал Сосьедад"