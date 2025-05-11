«Возможности стать тренером в нашем клубе у Александра нет, но мы приглашаем его ознакомиться с методами работы «Алавеса». Он может приехать в Испанию, когда сам захочет», — заявил Фернандес Sport24.
Следует отметить, что в начале марта этого года Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории «А». Эта лицензия даёт специалисту право работать главным тренером в клубах Первой лиги, в то время как в Российской Премьер-Лиге она открывает возможности для вхождения в тренерский штаб.
Александр Мостовой выступал за такие известные клубы, как московский «Спартак», португальскую «Бенфику», французский «Страсбур» и испанскую «Сельту». На клубном уровне он провёл 445 матчей, в которых забил 116 голов.
Завершил свою карьеру футболиста в 2005 году, выступая за «Алавес». За этот клуб он провёл лишь один матч, в котором забил гол со штрафного удара.
В "Алавесе" заявили, что Мостовой не сможет стать тренером клуба
Спортивный директор «Алавеса» Серхио Фернандес прокомментировал возможное сотрудничество с бывшим полузащитником сборной России Александром Мостовым.
Фото: ФК "Динамо"