Чемпионат Мира

ЧМ2022
Финляндия
0 - 1 0 1
МальтаЗавершен
Польша
1 - 1 1 1
Нидерланды2 тайм
Хорватия
3 - 1 3 1
Фарерские острова2 тайм
Гибралтар
1 - 2 1 2
Черногория2 тайм
Люксембург
0 - 2 0 2
Германия2 тайм
Словакия
0 - 0 0 0
Северная Ирландия2 тайм

Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "ПСЖ"

Геннадий Голубин, представитель хавбека "Реала Сосьедад" Арсена Захаряна, отреагировал на слухи об интересе к своему клиенту со стороны "ПСЖ".
Фото: Getty Images
"Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного Telegram-канала? У нас такой информации нет", - цитирует агента "Матч ТВ".

Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Пари Сен-Жермен" проявляет заинтересованность в услугах российского полузащитника Арсена Захаряна.

Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года из московского "Динамо". В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в 7 матчах за испанскую команду и записал в свой актив один забитый гол.

