"Нет оснований давать комментарии по поводу того, что не является действительностью. Как я могу комментировать то, что никто не знает, кроме конкретного Telegram-канала? У нас такой информации нет", - цитирует агента "Матч ТВ".
Напомним, ранее в СМИ сообщалось о том, что "Пари Сен-Жермен" проявляет заинтересованность в услугах российского полузащитника Арсена Захаряна.
Захарян перешел в "Реал Сосьедад" летом 2023 года из московского "Динамо". В этом сезоне атакующий хавбек принял участие в 7 матчах за испанскую команду и записал в свой актив один забитый гол.
Агент Захаряна прокомментировал информацию об интересе "ПСЖ"
Фото: Getty Images