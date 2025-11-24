Матчи Скрыть

Первая лига

Ротор
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

Торино
1 - 5 1 5
КомоЗавершен

Винисиус может покинуть "Реал Мадрид" из-за конфликта с Алонсо - источник

Нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор может покинуть клуб из-за разногласий с главным тренером Хаби Алонсо.
Фото: Getty Images
Согласно информации источника, в конце октября Винисиус Жуниор заявил президенту "Реал Мадрида" Флорентино Пересу, что не заинтересован в продлении контракта. Бразильский левый вингер недоволен отношением со стороны главного тренера Хаби Алонсо.

Винисиус стал игроком испанского клуба в июле 2018 года. В текущем сезоне футболист провел за "Реал Мадрид" 17 матчей, забил 5 голов и отдал 4 голевые передачи. Соглашение с бразильским нападающим рассчитано до конца июня 2027 года, его трансферная стоимость по версии сайта Transfermarkt составляет 150 миллионов евро.

На данный момент "Реал Мадрид" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 32 очка в 13-ти встречах.

Источник: The Athletic

