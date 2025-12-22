Клуб Лиги 1 арендует нападающего "Реала" - источник

Французский "Лион" достиг договоренности с мадридским " Реалом " по поводу аренды нападающего Эндрика.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.



По информации источника, бразильский форвард перейдет во французский клуб до конца текущего сезона. Арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа, при этом "Лион" возьмет на себя выплату 50 процентов заработной платы футболиста, а оставшуюся часть продолжит оплачивать "Реал".



В нынешнем сезоне Эндрик получил ограниченное игровое время в составе мадридского клуба. Нападающий принял участие в трех матчах во всех турнирах, проведя на поле в общей сложности 99 минут и не отметившись результативными действиями.

