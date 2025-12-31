"Реал" продлит контракт с полузащитником - источник

Полузащитник " Реала " Браим Диас в ближайшее время закрепит своё будущее в мадридском клубе.

Фото: ФК "Реал Мадрид"

Как сообщает журналист Cadena SER Антон Меана, стороны пришли к соглашению о продлении контракта, который будет рассчитан до 2030 года.



По информации источника, переговоры прошли в спокойном режиме и без серьёзных разногласий. Новое соглашение предусматривает умеренное увеличение заработной платы футболиста, а также систему бонусов. Отдельно отмечается, что в клубе рассчитывают на более активное использование Диаса в матчах основной команды.



Ожидается, что официальное объявление о продлении контракта будет сделано до окончания текущего сезона.



В нынешнем розыгрыше Ла Лиги 26-летний полузащитник принял участие в 12 матчах и записал на свой счёт две результативные передачи.