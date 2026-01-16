"Жирона" подпишет вратаря "Барселоны" — источник

Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо. С 2024 года тер Стеген является капитаном сине-гранатовых.
По сведениям источника, вратарь присоединится к "Жироне" на правах аренды до конца сезона 2025/2026.
За "Барселону" тер Стеген выступает с 2014 года. В составе команды он провел 423 матча, в 176 из которых отыграл на ноль. В остальных 247 поединках немец пропустил 416 мячей. С "Барсой" вратарь выиграл 19 трофеев, включая шесть чемпионских титулов, шесть Кубков России и Лигу чемпионов УЕФА.
Контракт тер Стегена с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.
