"Жирона" подпишет вратаря "Барселоны" — источник

Немецкий голкипер "Барселоны" Марк-Андре тер Стеген перейдет в другую каталонскую команду — "Жирону".

Фото: Getty Images

Об этом сообщает инсайдер и журналист Фабрицио Романо. С 2024 года тер Стеген является капитаном сине-гранатовых.



По сведениям источника, вратарь присоединится к "Жироне" на правах аренды до конца сезона 2025/2026.



За "Барселону" тер Стеген выступает с 2014 года. В составе команды он провел 423 матча, в 176 из которых отыграл на ноль. В остальных 247 поединках немец пропустил 416 мячей. С "Барсой" вратарь выиграл 19 трофеев, включая шесть чемпионских титулов, шесть Кубков России и Лигу чемпионов УЕФА.



Контракт тер Стегена с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2028 года, а его рыночную стоимость портал Transfermarkt оценивает в 7 млн евро.

