Официально: "ПСЖ" подписал полузащитника "Барселоны"

"ПСЖ" подтвердил переход полузащитника Дро Фернандеса из "Барселоны".

Фото: ФК "ПСЖ"

О подписании 18-летнего испанца парижский клуб сообщил на своём официальном сайте. Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года.



По информации инсайдера Фабрицио Романо, "ПСЖ" активировал пункт выкупа в соглашении футболиста - сумма сделки составила 6 млн евро.



Фернандес дебютировал за первую команду "Барселоны" в сентябре 2025 года. В активе хавбека пять матчей за сине-гранатовых.



После 19 туров чемпионата Франции "ПСЖ" идёт первым в таблице, набрав 45 очков.

Барселона