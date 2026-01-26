Матчи Скрыть

Товарищеские матчи. Клубы

Зенит
6 - 0 6 0
Шанхай ПортЗавершен
Рубин
2 - 0 2 0
Струга Трим-ЛумЗавершен
Динамо Мх
3 - 0 3 0
ВардарЗавершен
Динамо
1 - 1 (П 3 - 4) 1 134
Чэнду ЖунчэнЗавершен

Официально: "ПСЖ" подписал полузащитника "Барселоны"

"ПСЖ" подтвердил переход полузащитника Дро Фернандеса из "Барселоны".
Фото: ФК "ПСЖ"
О подписании 18-летнего испанца парижский клуб сообщил на своём официальном сайте. Контракт с игроком рассчитан на 4,5 года.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, "ПСЖ" активировал пункт выкупа в соглашении футболиста - сумма сделки составила 6 млн евро.

Фернандес дебютировал за первую команду "Барселоны" в сентябре 2025 года. В активе хавбека пять матчей за сине-гранатовых.

После 19 туров чемпионата Франции "ПСЖ" идёт первым в таблице, набрав 45 очков.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится